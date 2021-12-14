سامح شكرى يبحث مع نظيره القبرصى تعزيز علاقات التعاون (صور)

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، أن اللقاء ناقش تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصًا فى مجالات الطاقة والزراعة والتبادل التجارى والاستثمار، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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