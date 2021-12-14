الحكومة تنفى افتقار محطة الضبعة النووية لمعايير الأمان

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء تزعم افتقار محطة الضبعة النووية لمعايير الأمان وتسببها فى الإضرار بالبيئة وتلوّث المسطحات المائية.





وتواصل المركز وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لافتقار محطة الضبعة النووية لمعايير الأمان أو تسببها فى الإضرار بالبيئة وتلوّث المسطحات المائية، مُشددةً على أن مشروع محطة الضبعة النووية يعد أحد أهم المشروعات الكبرى لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، والتى تجمع بين أحدث التقنيات العالمية وأعلى درجات الأمان الذى يأتى على قائمة الأولويات فى اختيار التكنولوجيا المستخدمة فى المشروع، وتتميز بأعلى معدلات الأمان وفقاً للمعايير التى حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتضمن عدم التسرب الإشعاعى عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، إلى جانب تميزها بمزيج من أنظمة أمان ذاتية التشغيل تواصل عملها حتى فى حالة انقطاع الكهرباء، مُشيرةً إلى أن محطة الضبعة النووية ستسهم فى خفض معدلات تلوث البيئة، عن طريق منع انبعاث ثانى أكسيد الكربون، وكذلك ستكون مصدراً نظيفاً لإنتاج الكهرباء دون الإضرار بالمناطق المائية المجاورة.

وفى سياق متصل، يضم المشروع 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور "GEN+3"، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، والتى تعد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا النووية الحديثة، وحصلت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على "إذن قبول الموقع" من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فى 10 مارس 2019، ويعد الإذن إقراراً بأن الموقع وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية، ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما ينعكس على ضمان التشغيل الآمن والموثوق للمنشآت النووية، وتقوم حالياً هيئة المحطات النووية باستكمال مرافق البنية التحتية واستكمال بناء مجاورات سكنية للمصريين والأجانب العاملين بالمشروع وإنشاء الرصيف البحري، إلى جانب الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال تسويات الموقع ضمن الأعمال التمهيدية للمشروع والبدء فى إنشاء القاعدة الأساسية ومبانى وهياكل قاعدة أعمال الحفر، على أن يتم البدء فى تنفيذ أعمال البناء الشاملة فى الموقع، عقب الحصول على "إذن الإنشاء" من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

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