وزير الخارجية يسلم رئيس قبرص رسالة من السيسى

جدة - نرمين السيد - وسلم الوزير شكرى، لرئيس قبرص رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك فى إطار العلاقات الوثيقة التى تجمع البلدين الصديقين والحرص المشترك لقيادتى البلدين على دفع تلك العلاقات قدما.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى نظيره القبرصى، مشيدا بترفيع مستوى العلاقات من خلال تدشين اللجنة العليا للتعاون المصرى القبرصى أثناء زيارة الرئيس القبرصى الأخيرة إلى القاهرة فى سبتمبر 2021، وكذلك الزيارات العديدة المتبادلة بين الجانبين على مختلف المستويات، مما يعكس الرغبة المشتركة فى دفع ملفات التعاون الثنائى فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية.

وأضاف السفير حافظ، أن اللقاء تناول عدداً من مشروعات التعاون المطروحة فى عدة مجالات أبرزها الطاقة والزراعة والنقل، وأهمية متابعة التعاون فى مجال الربط الكهربائى، خصوصًا عقب التوقيع على مذكرة التفاهم فى هذا الشأن فى أكتوبر 2021، وما تلاها من مذكرة تفاهم ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان للربط الكهربائى.

وأكد الوزير شكرى على دور منتدى غاز شرق المتوسط فى دعم التعاون الإقليمى فى مجال الطاقة فى المنطقة، مقدماً التهنئة إلى الجانب القبرصى لقرب تسلم رئاسة المنتدى الدورية من مصر فى بداية العام المقبل 2022.

من جانبه، طلب الرئيس القبرصى نقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدًا اهتمام قبرص الكبير بتوثيق التعاون مع مصر فى مختلف المجالات، والتطلع إلى تفعيل المشروعات المطروحة والبحث عن آفاق جديدة للتعاون فى ظل العلاقات الوثيقة والشراكة التى تجمع البلدين.