رئيس الرقابة الإدارية يبحث سبل التعاون مع هيئة مكافحة الفساد الفرنسية

جدة - نرمين السيد - التقى الوزير حسن عبد الشافى احمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية وشارل ديوشين رئيس هيئة مكافحة الفساد الفرنسية، على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.





وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المستقبلى بين الجانبين فى المسائل ذات الاهتمام المشترك وموضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبراء والخبرات بين الجانبين، والاهتمام بالتدريب على استخدام الوسائل الحديثة فى الكشف عن جرائم الفساد والتحريات المالية.

كما اتفق الجانبين على قيام الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية باستقدام خبراء من الجانب الفرنسى لتدريب الكوادر بالأجهزة النظيرة بالقارة الإفريقية من خلال الأكاديمية فى ضوء اهتمام مصر بنشر المعرفة وتبادل الخبرات والثقافات بين مختلف البلدان الإفريقية.