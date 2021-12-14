- 1/3
- 2/3
- 3/3
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المستقبلى بين الجانبين فى المسائل ذات الاهتمام المشترك وموضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبراء والخبرات بين الجانبين، والاهتمام بالتدريب على استخدام الوسائل الحديثة فى الكشف عن جرائم الفساد والتحريات المالية.
كما اتفق الجانبين على قيام الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية باستقدام خبراء من الجانب الفرنسى لتدريب الكوادر بالأجهزة النظيرة بالقارة الإفريقية من خلال الأكاديمية فى ضوء اهتمام مصر بنشر المعرفة وتبادل الخبرات والثقافات بين مختلف البلدان الإفريقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الرقابة الإدارية يبحث سبل التعاون مع هيئة مكافحة الفساد الفرنسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.