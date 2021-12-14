النقل تبحث مع شركة نمساوية زيادة إنتاج ورشة العباسية لخطوط السكك الحديدية

جدة - نرمين السيد - التقى المهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم الثلاثاء، جورج شتلفريد سفير النمسا بالقاهرة ووفد شركة فويست اليين النمساويه لأنظمة السكك الحديدية برئاسة، جوينتر نيورتير رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك لبحث التعاون بين الجانبين فى مجال السكك الحديدية.





وأكد الوزير عمق العلاقات بين الشعبين المصرى والنمساوى والتطلع لمزيد من التعاون بين الجانبين فى مجال السكك الحديدية خصوصا مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة بناء على توجيهات القيادة السياسية لتطوير كل عناصر المنظومة ثم تباحث الجانبان حول تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة على هامش معرض النقل الذكى TRANSMEA2021 بين هيئة السكك الحديدية وشركة فويست ألبين النمساوية لزيادة إنتاج ورشة العباسية من المفاتيح والتحاويل والمقصات اللازمة لخطوط الهيئة.

وأشار وزير النقل إلى أهمية تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة وتحديد أفضل نموذج للتعاون بما يحقق ثلاثة محاور رئيسية للسكك الحديدية المصرية وهى تحقيق أعلى جودة وزيادة حجم الانتاجية بالتوازن مع تقليل تكلفة الانتاج بالاضافة الى ضرورة تدعيم خطوط الإنتاج الحالية بخط إنتاج حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لضمات جودة المنتج وتحقيق الاكتفاء للسوق المحلى خصوصا مع زيادة حجم الطلب على مفاتيح السكك الحديدية بالتوازى مع التوسع فى المشروعات التى تنفذها وزارة النقل سواء لتحديث الـ 10 ألف كم سكة حديد الحالية اوتنفيذ شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجارى تنفيذها او التوسع فى مشروعات مترو الأنفاق ليتم بعد ذلك تصدير المنتجات إلى الدول الافريقية والشرق أوسطية من فائض الإنتاج.

ثم تباحث وزير النقل مع سفير النمسا بالقاهرة حول آخر المستجدات الخاصة بمشروع توريد 4 ماكينات صيانة وتجديد السكة (ماكينتين دك تفريعات، وماكينتين تشكيل بازلت) بتمويل ميسر من مؤسسة يونيكرديت النمساوية.

وأكد الوزير تنفيذ خطة شاملة لأعمال الصيانة والتجديدات ورفع كفاءة البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية للارتقاء بمستوى الخدمة، ورفع مستويات السلامة والأمان بخطوط شبكة السكة الحديد.