وزير النقل يبحث مع سفير النمسا بالقاهرة ووفد شركة فويست ألبين التعاون...

إلتقي الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل ، السيد / جورج شتلفريد – سفير النمسا بالقاهرة ووفد شركة فويست اليين النمساويه لأنظمة السكك الحديدية برئاسه السيد /جوينتر نيورتير رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك لبحث التعاون بين الجانبين في مجال السكك الحديدية

في بداية اللقاء أكد الوزير علي عمق العلاقات بين الشعبين المصري والنمساوي والتطلع لمزيد من التعاون بين الجانبين في مجال السكك الحديدية خاصه مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة بناءاً علي توجيهات القياده السياسيه لتطوير كافه عناصر المنظومة ثم تباحث الجانبان حول تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة على هامش معرض النقل الذكي TRANSMEA2021 بين هيئة السكك الحديدية وشركة فويست ألبين النمساوية لزيادة إنتاج ورشة العباسية من المفاتيح والتحاويل والمقصات اللازمة لخطوط الهيئة

حيث أكد الوزير على أهمية تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة وتحديد أفضل نموذج للتعاون بما يحقق ثلاثة محاور رئيسية للسكك الحديدية المصرية وهي تحقيق أعلى جودة وزيادة حجم الانتاجية بالتوازن مع تقليل تكلفة الانتاج بالاضافة الى ضرورة تدعيم خطوط الانتاج الحالية بخط انتاج حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لضمات جودة المنتج وتحقيق الاكتفاء للسوق المحلي خاصة مع زيادة حجم الطلب على مفاتيح السكك الحديدية بالتوازي مع التوسع في المشروعات التي تنفذها وزارة النقل سواء لتحديث ال 10آلف كم سكة حديد الحالية اوتنفيذ شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجاري تنفيذها او التوسع في مشروعات مترو الانفاق ليتم بعد ذلك تصدير المنتجات إلى الدول الافريقية والشرق أوسطية من فائض الإنتاج .

ثم تباحث وزير النقل مع سفير النمسا بالقاهرة حول آخر المستجدات الخاصة بمشروع توريد عدد (4) ماكينات صيانة وتجديد السكة ( 2 ماكينة دك تفريعات و 2 ماكينة تشكيل بازلت) بتمويل ميسر من مؤسسة يونيكرديت النمساوية حيث أكد الوزير على تنفيذ خطة شاملة لأعمال الصيانة والتجديدات ورفع كفاءة البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية للارتقاء بمستوى الخدمة، ورفع مستويات السلامة والأمان بخطوط شبكة السكة الحديد