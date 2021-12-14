الصحة: إصدار 3 آلاف و578 ترخيص لمنشآت طبية خاصة

أعلنت وزاة الصحة والسكان، إصدار وتجديد التراخيص لــ 3 آلاف و578 منشأة طبية خاصة على مستوى الجمهورية، ومنح تراخيص مزاولة المهن الطبية لـ 51 ألف و854 من أعضاء الفريق الطبي، خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 31 أكتوبر الماضي، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المرضى ولضمان حصولهم على خدمات طبية آمنة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تحديث المعايير والاشتراطات الصحية للمنشآت الطبية الخاصة بالتعاون مع جميع الإدارات بوزارة الصحة والسكان، وذلك لوضع معايير ثابتة وموحدة لمعاينة المنشآت الطبية والتفتيش عليها، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وتطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، لافتا إلى تنوع المنشآت الطبية الخاصة التي تم اصدار تراخيص لها ما بين عيادات، ومراكز طبية، ومراكز علاج طبيعي، وعيادات أسنان، وعيادات تخصصية.

وقال دكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي أنه تم ترخيص 4 أقسام للقسطرة القلبية، و12 بنك دم متضمن 5 بنوك دم حكومية، و7 بنوك دم خاصة، كما تم ترخيص 21 مركزا لغسيل الكلى، وتجديد الترخيص لــ10 مراكز غسيل كلوي، بالإضافة إلى ترخيص 20 مركز لليزر، ومنح 20 ترخيص لمستخدمي أجهزة الليزر من الأطباء، كما تم تجديد ترخيص زراعة الأعضاء البشرية ل 6 مستشفيات خاصة، مشيراً إلى معاينة 650 معمل تحاليل بالمشاركة مع الإدارة المركزية للمعامل؛ تمهيداً لإستصدار التراخيص من قبل الإدارة المركزية للمعامل.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص إلى منح تراخيص مزاولة المهن الطبية لـ 51 ألف و854 من أعضاء الفريق الطبي، من ضمنهم 16 ألف و242 طبيب بشري وأسنان وصيادلة، و1199 ممارس علاج طبيعي، و 1574 طبيب بيطري، و 2444 أخصائي تمريض وأشعة، و22 ألف و167 فني، لافتا إلى منح ترخيص مزاولة المهنة الطبية ل321 من أعضاء الزمالة المصرية، كما تم منح 149 ترخيص للأطباء من غير المصريين.