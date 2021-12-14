شكرى يبحث مع رئيس وزراء قبرص تعزيز التعاون بمجالات الطاقة والزراعة

التقى وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، مع نظيره القبرصي "نيكوس خريستودوليدس" لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والتبادل التجاري والاستثمار، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".
كان الرئيس القبرصى نيكوس أنستاسيادس قد استقبل صباح اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية سامح شكرى في إطار العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الصديقين، ولتناول سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الزيارة تأتى فى إطار الدفع المستمر للعلاقات الثنائية والمتابعة لنتائج اجتماع اللجنة العليا للتعاون المصرى القبرصى والتى تم تدشينها فى القاهرة فى سبتمبر الماضى برئاسة رئيسى البلدين، وكذا التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
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