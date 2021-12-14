وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى ” فتح -...

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى ( فتح - 4 ) والذى تجريه المنطقة الشمالية العسكرية ويستمر لعدة أيام بقاعدة محمد نجيب العسكرية ، وذلك بحضور الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة .

وألقى قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الذى توليه للمنطقة الشمالية العسكرية ، مؤكداً حرص مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية الحفاظ على الإستعداد القتالى الدائم والكفاءة الفنية العالية بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام التى توكل إليهم فى الدفاع عن أمن وسلامة الوطن وقدسية ترابه مهما كلفهم ذلك من تضحيات .

بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرضاً مختصراً للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ فى الموقف أثناء المشروع وناقش الفريق أول / محمد زكى عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى إسلوب تنفيذهم لمهامهم ، وكيفية إتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة .

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال المنطقة الشمالية العسكرية ، وأشار القائد العام إلى قدرة مصر على مجابهة كافة التحديات التى تهدد الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة ، كما أكد على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والإستعداد القتالى للوحدات والتشكيلات والإرتقاء بإمكاناتها وقدراتها فى مختلف التخصصات .

وكان الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة ، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات .

كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من القادة والضباط بالمشروع فى تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة .