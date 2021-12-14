الزمالك يعلن ضم مدحت عبد الهادى وأمير عزمى فى جهاز كارتيرون

اعلنت إدارة نادى الزمالك تعيين الثنائى مدحت عبد الهادى وأمير عزمى فى الجهاز الفنى لفريق الكرة لمعاونة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، حيث سيتولى مدحت عبد الهادى منصب المدرب العام، بينما يتولى أمير عزمى منصب المدرب المساعد.

ويواجه، اليوم الثلاثاء، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، نظيره الرائد السعودى فى ثالث مواجهات الفارس الأبيض الودية، التى يخوضها خلال فترة الإعداد الحالية أثناء توقف مسابقة الدورى بسبب مشاركة منتخب مصر الأول فى بطولة كأس العرب المقامة فى قطر، لاسيما أن المنتخب تأهل لمواجهة منتخب تونس فى نصف نهائى البطولة.

وكان الزمالك قد فاز على فريق بايونيرز وديا بخماسية نظيفة الأحد قبل الماضي سجلها عمر السعيد "هدفين" وأوباما "هاتريك" كما فاز على الترسانة بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما السبت الماضى، سجله محمد أشرف روقا فى الودية الثانية.

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم 21 ديسمبر الحالى فى الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولى.

فى سياق متصل وافقت إدارة نادى الزمالك على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم فى معسكر الإمارات المقرر له يناير المقبل، بعد تعديل بعض بنود العقد القديم الذى وقعته الشركة المنظمة مع اللجنة السابقة التى كانت تدير النادي، وسيوقع أمير مرتضي المشرف على الكرة بفريق الزمالك العقود الجديدة لمعسكر الإمارات خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويقام المعسكر خلال الفترة من 1 إلى 9 يناير المقبل بالشارقة خلال فترة توقف الدورى الممتاز بسبب إقامة بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون فى التوقيت نفسه، ويتخلل المعسكر 3 مباريات ودية دولية للزمالك مع أندية: أندرلخت البلجيكي وبازل السويسري وأحد الأندية الإماراتية، ويقام لقاء أندرلخت يوم 5 يناير على ملعب الشارقة، كما تقام مواجهة بازل يوم 8 في نفس الشهر على الملعب ذاته، على أن تقام احتفالية للزمالك يوم 7 يناير المقبل، بحضور درع الدورى.