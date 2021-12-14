سامح شكرى يؤكد على دور منتدى غاز شرق المتوسط فى دعم التعاون الإقليمى بالطاقة

استقبل الرئيس القبرصي "نيكوس أنستاسيادس"، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية سامح شكري في مستهل زيارته الحالية للعاصمة القبرصية نيقوسيا، كما قام الوزير شكري بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين والحرص المشترك لقيادتي البلدين على دفع تلك العلاقات قدماً.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري نقل تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلي نظيره القبرصي، مشيداً بترفيع مستوى العلاقات من خلال تدشين اللجنة العليا للتعاون المصري القبرصي أثناء زيارة الرئيس القبرصي الأخيرة إلى القاهرة في سبتمبر 2021، وكذا الزيارات العديدة المتبادلة بين الجانبين على مختلف المستويات، مما يعكس الرغبة المشتركة في دفع ملفات التعاون الثنائي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية.

أضاف السفير حافظ، أن اللقاء تناول عدداً من مشروعات التعاون المطروحة في عدة مجالات أبرزها الطاقة والزراعة والنقل، وأهمية متابعة التعاون في مجال الربط الكهربائي خاصةً عقب التوقيع على مذكرة التفاهم في هذا الشأن في أكتوبر 2021 وما تلاها من مذكرة تفاهم ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان للربط الكهربائي. هذا، وأكد الوزير شكري على دور منتدى غاز شرق المتوسط في دعم التعاون الإقليمي في مجال الطاقة في المنطقة، مقدماً التهنئة إلى الجانب القبرصي لقرب تسلم رئاسة المنتدى الدورية من مصر في بداية العام المقبل 2022.

ومن جانبه، طلب الرئيس القبرصي نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مؤكداً اهتمام قبرص الكبير بتوثيق التعاون مع مصر في مختلف المجالات، والتطلع إلى تفعيل المشروعات المطروحة والبحث عن آفاق جديدة للتعاون في ظل العلاقات الوثيقة والشراكة التي تجمع البلدين.