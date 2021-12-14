/666029/رئيس-مياه-سوهاج-يتفقد-سير-العمل-بمحطتي-عرابة-ابو-الدهب-وادفا-صور

زار صباح اليوم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والعضو المنتدب محطة معالجة الصرف الصحي في قرية ادفا ومحطة معالجة الصرف الصحي في قرية عرابة ابو الدهب بمركز سوهاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج خلال الزيارة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات حتى يمكن الاستفادة منها وزيادة نسبة المستفيدين بخدمة الصرف الصحي بتلك القرى .

رئيس مياه سوهاج يتفقد محطة عرابة ابوالدهب

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج إن اعمال التشغيل التجريبي جارية لمشروع الصرف الصحي في قرية عرابة ابو الدهب، والذى يستفيد منه 57 الف نسمة ويضم 4 محطات رفع صرف صحى بتكلفة تبلغ 27.8 مليون جنيه، وشبكة انحدار بطول 56135 متر بتكلفة تبلغ 134.7 مليون جنيه، ومحطة معالجة تبلغ طاقتها التصميمية 6100 متر مكعب لكل يوم بتكلفة تبلغ 83.8 مليون جنيه، ومزرعة صرف صحى على مساحة 228 فدان بتكلفة تبلغ 61.3 مليون جنيه.

رئيس مياه سوهاج يتفقد محطة ادفا

أشار المهندس ابو ضيف احمد، رئيس وحدة تنفيذ المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، الى أن تنفيذ مشروع صرف صحى قرية ادفا جاري، والذى يشمل استكمال محطة المعالجة بعدد 8 برك أكسدة بتكلفة تبلغ 23.4 مليون جنيه، وتنفيذ خط طرد المياه المنقاه الي المزرعة بتكلفة تبلغ 7.9 مليون جنيه، وتنفيذ محطة رفع المياه المنقاه بتكلفة تبلغ 16.5 مليون جنيه وتنفيذ حوض موازنة لاستقبال المياه المنقاه بالمزرعة بتكلفة تبلغ 3.9 مليون جنيه، وتنفيذ محطة ضخ مياه الري واعمال الزراعة والشبكات بقرية ادفا بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 34.4 مليون جنيه، واستكمال تنفيذ شبكات الانحدار داخل قرية ادفا بتكلفة تبلغ 5.2 مليون جنيه.

شارك صباح اليوم الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات افتتاح الخيمة التمريضية التوعوية السنوية التي تنظمها كلية التمريض بجامعة سوهاج، أمام مقر كلية التربية بالحرم الجامعي الجديد.

أكد الدكتور مصطفي عبدالخالق، أن جامعة سوهاج تسعى سعياً كثيرا لأداء دورها الخدمي والتوعوي في نشر مفاهيم الرعاية الصحية الأساسية والإسعافات الأولية، وايضا تشجيع الأفراد على تعلمها بشكل صحيح.