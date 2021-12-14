/666035/رئيس-البرلمان-يداعب-الأعضاء-سلموا-عليا-أنا-مش-بشوفكم-كثير

داعب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس أثناء الجلسة العامة اليوم، بسبب تكرار مصافحتهم لبعض أكثر من مرة قبل وأثناء الجلسة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع الجلسة العامة للبرلمان اليوم

الجلسة العامة للبرلمان اليوم

وقال: "كفاية تسلموا على بعض داخل القاعة انتم بتسلموا على بعض مرتين مرة قبل الجلسة و مرة أخرى داخل القاعة".

وتابع: "هل بتوحشوا بعض؟، طيب سلموا عليا أنا مش بشوفكم كثير".

ورد النواب على كلام رئيس مجلس النواب، بالتصفيق.

وبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، حول مشروعى قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.