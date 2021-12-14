/666037/النائبة-صفاء-جابر-مخططات-قوى-الشر-والإرهاب-وزارة-الداخلية-لها-بالمرصاد

وجهت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، تحية قلبية إلى رجال وزارة الداخلية المصرية، على جهودهم الواسعة في كشف مخططات قوى الشر والإرهاب التي تحاول من ورائها النيل من مؤسسات الدولة واستهدافها عبر بث الشائعات المغرضة والترويج لها، في ظل النجاحات الكبيرة التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات.

دوت الخليج يرصد تعليق صفاء جابر بشان التسريبات المفبركة

التسريبات المفبركة

وقالت جابر نسير بخطوات متسارعة نحو الأمام، طريقنا واضح وهو مواصلة مسيرة البناء والتنمية والاستقرار وتحقيق حياة كريمة لكل المصريين، جنبًا إلى جنب يبذل رجال الشرطة المصرية البواسل جهودهم للحفاظ على حالة الأمن والاستقرار التي نحياها، والتي لولا جهوده الأجهزة الأمنية التي تواصل العمل ليلًا ونهارًا وتسهر على خدمة الوطن والمواطن، من كشف مخططات الجماعات الإرهابية ورصدها، وتوجيه ضربات استباقية لها، والتصدي بحسم وقوة لكل محاولة لتعكير صفو الوطن وتهديد أمنه واستقراره، مشددة على أن جهود رجال الشرطة وتضحياتهم في سبيل أمن مصر واستقرارها محل إشادة وتقدير من جميع المصريين.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، نجحت في كشف ملابسات ما تم تداوله على المنابر الإعلامية التابعة لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، لتسريب صوتي مفبرك لإحدى مؤسسات الدولة، في إطار المخططات الإجرامية التي تضطلع بها الجماعة الإرهابية بالترويج لها، والتي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته، من خلال ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة بهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام.