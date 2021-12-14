/666039/مرتضي-منصور-لكارتيرون-أتقي-ربنا-فيا-وإحنا-متمسكين-بيك

هاجم مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، كارتيرون المدرير الفني للفارس الأبيض، وذلك بسبب رغبته في الرحيل عن النادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قال مرتضى منصور:” بقول لكارتيرون أتقي ربنا فيا وإحنا متمسكين بيك كارتيرون كان بيماطل في الرد عليا لكن مينفعش الكلام دا معانا كارتيرون”.

وتابع:” كان عندة خطة للرحيل وبعت الرسالة ليا بالخطأ وبقولة عيب كدا إحنا بندعم كارتيرون من أجل إستقرار نادي الزمالك تم تعيين مدحت عبد الهادي وأمير عزمي في جهاز كارتيرون ووافق”.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 21 من الشهر الجاري على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وكان الفريق خاض مباراتين وديتين أمام كل من بايونيرز والترسانة، فاز في الأولى بخماسية دون رد، وفاز في الثانية بهدف دون رد.

أحمد حسني مديراً إدارياً في الزمالك خلفاً لعمرو أبو العز

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تعيين أحمد حسني مدير إداري للفريق الأول لكرة القدم.

وجاء تعيين أحمد حسني بناء على توصية من إسماعيل يوسف وفقاً للهيكلة الذي وضعها مجلس الإدارة.

كما قرر تعيين محمد عبد الرحيم نجل نجم الزمالك الراحل عبد الرحيم محمد في منصب إداري بالجهاز الإداري الجديد.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور توجيه الشكر لعمر أبو العز، المدير الإداري للفريق.

وتمت إقالة المدير الإداري السابق للقلعة البيضاء وكان متواجد من جانب اللجنة الماضية برئاسة حسين لبيب، ليتم رحيله اليوم بشكل رسمي.

وكان عمر أبو العز قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، وتم توجيه الشكر له بشكل رسمي.