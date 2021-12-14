/666040/التصريح-بدفن-جثة-سائق-لقى-مصرعه-وأصيب-أبنائه-بحادث-سير-في-سوهاج

أدى انقلاب سيارة ملاكي ماركة شيفرولية بناحية مركز جهينة شمال غرب سوهاج الى مصرع قائدها وإصابة ابنائه، وتم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى جهينة المركزي ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز جهينة يفيد بوقوع حادث سير بناحية دائرة المركز ووجود متوفى ومصابين.

انتقل على الفور رئيس مباحث مركز جهينة والفريق المعاون له وتبين انقلاب سيارة ملاكي ماركة شيفرولية ولا تحمل لوحات معدنية على جانب الطريق نتيجة اختلال اطار السيارة بيد قائدها، ووفاة قائدها المدعو "م ع ا"31 عام، سائق، وإصابة طفلية كل من "ي م"4 اعوام، و"أ م"6 أعوام، بسحجات وجروح متفرقةـ وجميعهم يقطن بدائرة مركز جهينة، وتم نقل المصابين والجثة الى مستشفى جهينة المركزي.

نفي المدعو ص"45عام، سائق شقيق المتوفى وعم المصابين الشبهة الجنائية واقر ما سبق، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة التي أمرت بدفن وتسليم الجثة لأهلية المتوفي ورفع اثار الحادث.

العثور على جثة مسن طافية في ترعه بسوهاج

عثر الاهالي بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج على جثة طافية فى ترعة بناحية قرية الخلافية، وتم ابلاغ الشرطة وتم انتشال الجثة ونقلها الي مستشفى جرجا العام.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، اخطار من مأمور مركز جرجا جنوب سوهاج يفيد بانتشال جثة من ترعة بدائرة المركز ونقلها الى مستشفى جرجا العام.

واسفرت تحريات رجال الشرطة بقيادة رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له عن هوية صاحب الجثة والذي يدعى "محمد م" 55 عام، عامل مريض نفسي متغيب عن منزلة منذ 72 ساعه ويقطن بقرية المجابرة بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات في الواقعة.

حقيقة فيديو الشخص المكبل بسلسلة في سوهاج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسوهاج مقطع فيديو يظهر فيه شخص مكبل من قدمة بسلسلة حديدية، مما اثار ضيق وضجر لمتابعي وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيس بوك في محافظة سوهاج.

وتمكن رجال الشرطة بمديرية أمن سوهاج من فك طلاسم القضية، وتبين أن الشخص من احدى قري مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، ويعانى من مرض نفسي وان من قام بتكبيل زوج عمته.