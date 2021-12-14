النائب هشام هلال:تعديلات القيمة المضافة تدعم الاستثمار وتشجع الصناعة

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قال النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس النواب، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة فى حاجة للتعديلات فى الظل التغييرات التي تمر بها البلاد لما فيه من نطم حديثة تحقق الكفاءة واليسر والتحصيل المبسط بما يتوافق مع المعايير العالمية، فضلا عن توفير الاحصاءات الضريبية التي تمس القطاعات الحيوية كالادوية والأمصالـ، والالات والمنتجات الزراعية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحصين الاستثمار وتشيجع الصناعة.

دوت الخليج يرصد كلمة رئيس لهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بالجلسة العامة قانون الضريبة على القيمة المضافة كما اعلن النائبة هشام هلال، عضو مجلس النواب، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة على تعديلات مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. فلسفة القانون إزاء ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة ٢٠١٦، من مشكلات في الواقع العملي، ونظرا لصـدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ الذي الغي عددا من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الاحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية اعداد مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة، بالإضافة الى تقرير بعض الاحكام لاخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبـط بدلا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.

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