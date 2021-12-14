/666046/بالصور-تكريم-أبطال-الاتحاد-المصري-للسلاح

إقيمت اليوم الثلاثاء، حفل تكريم أبطال الاتحاد المصري للسلاح، وذلك بعد تحقيق إنجازات تاريخية في أولمبياد طوكيو وبطولة العالم للشباب “بأوزبكستان”.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفاز منتخب مصر في المباراة النهائية على أوزبكستان مستضيفة البطولة بنتيجة 45/38 في مباراة ماراثونية هيمن عليها أبناء الفراعنة.

وتعتبر هذه الميدالية الذهبية الرابعة لمصر في بطولة العالم للشباب والتي تقام في أوزبكستان حاليا.

وكان الميدالية لاأولى يوم الجمعة بتتويج محمد السيد يذهبية كأس العالم للشباب سلاح الابيه

وبالأمس تمكن أدهم معتز أن يحقق ذهبية كأس العالم للشباب سلاح السابر، وحقق أيضا منتخب مصر للشباب سلاح الابيه الميدالية الذهبية للفرق.

وأخيراً وحتى الأن الإنجاز الرائع لمنتخب مصر للشباب سلاح السابر والتتويج بذهبية الفرق.

وتلقى الاتحاد المصرى لرفع الأثقال بريد إلكتروني رسمي من الاتحاد الدولى لرفع الأثقال يفيد برفع الإيقاف عن الاتحاد المصرى وأحقيته في المشاركة في النشاط الدولى لرفع الأثقال، وذلك بعد قيام وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية بتكثيف جهودهم في استيفاء كافة المتطلبات والتي تمت من خلال العديد من المخاطبات مع الاتحاد الدولى لرفع الأثقال ومنها سداد الغرامات الموقعة على الجانب المصرى.

وتكثف وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية في الوقت الحالي جهودها بشأن سرعة انهاء إجراءات مشاركة منتخب مصر في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال والمقرر أقامتها بدولة أوزبكستان خلال الفترة من 5 حتى 15 ديسمبر 2021.

كأس العالم للشباب بأوزبكستان

وأعلن البطل الأولمبي محمد إيهاب أنه تعرض لفحص المنشطات قبل المشاركة في بطولة العالم بأوزبكستان، وكان محمد إيهاب قد انتهي من فترة الإيقاف على اتحاد رفع الأثقال.