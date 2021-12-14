/666048/تسجيل-استمارة-التقدم-للامتحان-الإلكتروني-2021-للصف-الثاني-الثانوي

تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021 للصف الثاني الثانوي، محل اهتمام الكثير من الطلاب الذين يسعون إلى الدخول لإجراء امتحان الصف الثاني الثانوي.

دوت الخليج

وسبق أن أتاحت وزارة التربية والتعليم، رابط لتسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي، وأيضًا الخطوات التى من خلالها يمكن تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي.

تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021 للصف الثاني الثانوي

هذا وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى وقت لاحق، قد أكدت على أن امتحانات الصف الثاني الثانوي من المقرر أن تُعقد إلكترونيًا من خلال أجهزة التابلت التى تسلمها الطلاب.

وتسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى تجيهز وتهيئة البيئة التكنولوجية فى مختلف المراحل الدراسية الثانوية، وذلك لأداء الامتحانات الإلكترونية.

وتلتزم وزارة التربية والتعليم، وفقًا لما تم رصده باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية التى من شأنها ضمان عدم إصابة الآخرين بفيروس كورونا المستجد.

تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021 للصف الثاني الثانوي.. والخطوات

وسبق أن أكد وزير التربية والتعليم، على أن الامتحانات التى سُعقد خلال الفترة المقبلة ستعتمد وبشكل أساسي على الفهم، بدلًا من الحفظ والتلقين وهو ما جاء فى المناهج هذا العام.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد نشرت فى وقت سابق جداول امتحانات الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول 2021 – 2022، حتى يستطيع الطلاب من التحضير للدخول فى امتحانات الفصل الدراسي.

ووفقًا للخريطة الزمنية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، فإن امتحانات الفصل الدراسي الأول بالنسبة للعام الدراسي 2021 ستبدأ اعتبارًا من 15 يناير المقبل.