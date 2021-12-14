أكبر صفقة قطارات مكيفة بالخط الأول للمترو (فيديو جراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد الفيديو جراف التالى، تفاصيل الصفقة الأكبر من نوعها، ومميزاتها. تشمل الصفقة 55 قطارا مكيفا، بتكلفة 16 مليار جنيه، ويأتى ذلك فى سبيل تحقيق أعلى واسل الراحة والأمان لنقل المواطنين إلى مقار أعمالهم.

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