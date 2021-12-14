الداخلية: الكشف على 6188 سيدة بالمجان فى مستشفيات الشرطة

جدة - نرمين السيد - يأت ذلك فى ضوء مناسبة حملة الــ (16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة) فقد قام قطاع الخدمات الطبية خلال الفترة من 25 نوفمبر 2021 إلى 1 ديسمبر 2021 بإستقبال السيدات بمستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبى عليهن مجانا بالفترة المسائية (من الساعة 5 حتى الساعة 8 مساءً) إذ تم استقبال 6188 من السيدات وتوقيع الكشف الطبى عليهن وصرف العلاج اللازم لهن بالمجان.

كما تم توجيه قافلة طبية تضم جميع التخصصات إلى دور المسنات بالإشتراك مع قطاع حقوق الإنسان خلال يومى 28- 29 نوفمبر 2021 وتم توقيع الكشف الطبى على عدد 65 سيدة فى تلك الدور.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كل شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمواطنات.