وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة التعبوى «فتح - 4» (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى "فتح - 4"، والذى تجريه المنطقة الشمالية العسكرية ويستمر لعدة أيام بقاعدة محمد نجيب العسكرية، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.





وألقى قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الذى توليه للمنطقة الشمالية العسكرية، مؤكدًا حرص مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية الحفاظ على الاستعداد القتالى الدائم والكفاءة الفنية العالية بما يمكنهم من تحقيق كل المهام التى توكل إليهم فى الدفاع عن أمن وسلامة الوطن وقدسية ترابه مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرضًا مختصرًا للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ فى الموقف أثناء المشروع، وناقش الفريق أول محمد زكى عددًا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية إتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى اتقانهم لها وفقًا لتخصصاتهم المختلفة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال المنطقة الشمالية العسكرية، مشيرًا إلى قدرة مصر على مجابهة كل التحديات التى تهدد الأمن القومى المصرى على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالى للوحدات والتشكيلات والارتقاء بإمكاناتها وقدراتها فى مختلف التخصصات.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات.. كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من القادة والضباط بالمشروع فى تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة.