البحوث الإسلامية: نفّذنا 240 ألف لقاء لتعزيز الوعى ومواجهة التطرف فى 2021

جدة - نرمين السيد - أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فى حصاده السنوى للعام الجارى عن تنفيذ (240000) لقاء من خلال حملات التوعية التى تم تنفيذها على مدار العام الجارى 2021، والتى شملت 40 حملة توعية استهدفت معالجة الكثير من القضايا الفكرية والمشكلات المجتمعية، وذلك فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالتوعية الشاملة والتواصل المستمر مع الناس فى مختلف أماكن تواجدهم، حيث انتشر وعاظ وواعظات الأزهر الشريف فى مراكز الشباب والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة وقطاعات الأمن المركزى والسجون والمعاهد والمدارس والجامعات ودور الرعاية لتنفيذ فعاليات هذه الحملات، إضافة إلى النشر الالكترونى على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعى .





وقال الدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية إن هذه الحملات التى تم تنفيذها خلال هذا العام باعتبارها أحد محاور استراتيجية المجمع فى توعية الناس، استهدفت التواصل مع مختلف الفئات والشرائح المجتمعية بشكل غير تقليدى فى جميع أنحاء الجمهورية، لتوعيتهم بالكثير من القضايا والمشكلات التى يعانى منها المجتمع وتمثل تحديًّا يعرقل مسيرة التنمية فى الوقت الحالى.

وأضاف الأمين العام أن الحملات تم تنفيذها من خلال عدة محاور مهمة أبرزها التكافل المجتمعى وذلك للتأكيد على أهمية التعاون بين أفراد المجتمع الواحد، وتحقيق مبدأ التكافل بين الجميع، ودوره فى رقى هذا المجتمع ونهضته فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها العالم أجمع من انتشار فيروس كورونا وتأثيره على الكثيرين، والتأكيد على العلاقات الإنسانية، وبيان أهمية التعاون بين الناس، مع التركيز على القيم الإنسانية والاجتماعية التى دعا إليها الإسلام للعيش فى ترابط ومحبة، والعمل التعاونى الذى يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية فى حماية النفس والمال والعرض والدين والنسل.

وأوضح أن أهم الحملات التى أطلقها المجمع فى هذا المحور هى 30 يوم إحسان، ساعدوهم، بهم ترحمون، أغنوهم عن ذل السؤال، فى عونهم أجر، أنفعهم للناس، خلقكم من نفس واحدة، ولنجزينهم أجرهم.

وتابع عياد أن المحور الثانى تضمن دعم جهود التنمية المستدامة للدولة المصرية والذى استهدف توعية الناس بالقيم المجتمعية والوطنية بما ينعكس إيجابًا على تحقيق السلم المجتمعى ويدعم خطط التنمية والعمل من أجل البناء، والتأكيد على حب الوطن والتضحية من أجله، والعمل على بنائه ورفعته، وكانت أهم الحملات التى نُفّذت من خلال هذا المحور المسؤولية تجاه الوطن، فضل الشهيد، العمل سبيل التقدم، الحفاظ على مقدرات الوطن، التحذير من الشائعات، دور الشباب فى بناء الوطن، دعم المشاركة فى التنمية المجتمعية، أكتوبر بطولات الماضى وإرادة المستقبل، رمضان شهر الانتصارات.

وأشار إلى أن المحور الثالث تعرض لقضية "بناء القدوة" لما تمثله من أهمية كبرى خاصة أن الكثير من الأفكار والقيم والسلوكيات تنتقل إلى الآخرين عن طريق القدوة، خصوصًا فى المراحل الأولى من الحياة، لما لها من أهمية فى بناء الشخصية الفعّالة فى المجتمع، مع بيان المسؤولية الإنسانية لكل فرد من أفراد المجتمع، مع التأكيد على ضرورة القيام بها، خاصة فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها العالم أجمع، والتى تتطلب منا جميعًا أن نكون قدوة، وعلى استعداد تام ويقظة فى مواجهة التحديات والتغلب عليها.

وأشارت إلى أنه كانت أهم حملات هذا المحور: أسوة حسنة، اقرأ وارتق، رؤية الواقع واستشراف المستقبل، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، خيركم من تعلم العلم وعلمه، فطرة سليمة ومجتمع قويم، منحة بعد محنة، حريصٌ عليكم، أهمية اللغة العربية.

وأوضح الأمين العام أن المحور الرابع فى استراتيجية التوعية استهدف مواجهة أزمة كورونا والحفاظ على النفس والبيئة من خلال توعية الناس فى ظل مطالبات الجهات المسئولة بضرورة مواجهة هذه الأزمة والالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم الاستهانة بها، واستشعار المسئولية على المستويين الفردى والمجتمعى، من أجل المحافظة على النفس الإنسانية، والتوعية بأهمية وضرورة الحفاظ على البيئة وحمايتها من المخلفات، ونشر السلوك الحسن بين الناس فى التعامل مع البيئة المحيطة بهم، خاصة بعد التغيرات المناخية الأخيرة والتى يعانى منها العالم الآن نتيجة الإهمال البشرى، وكانت أهم الحملات الإهمال إثم فاجتنبوه، الحثّ على النظافة، وَلاَ تُفْسِدُوا فِى الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا، فيها الحياة.

وأشار إلى أن المحور الخامس تضمن الاهتمام بالأسرة المصرية والذى استهدف بيان الأسرة المثالية التى تُبنى على العلم والمعرفة والتنشئة القويمة لأبنائها من خلال أسس اجتماعية سليمة تقوم على منهج المودة والرحمة فى التعايش بين أفراد الأسرة الواحدة، حتى يكون أفرادها صالحين فى المجتمع، وكانت أهم الحملات يسروا ولا تفرطوا، المسؤولية الأسرية، تنظيم الأسرة، حماية ورعاية، وجعل بينكم مودة ورحمة، حافظوا عليهن، الدين المعاملة.