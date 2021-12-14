وزيرا خارجية مصر وقبرص يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الدبلوماسي

وقع وزير الخارجية سامح شكرى مع نظيره القبرصى نيكوس خريستودوليدس، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية القبرصية ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية من أجل تعزيز التعاون بينهما في برامج التبادل والتدريب، وذلك بحسب ما أكده المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".
فيما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء انطلاق جلسة المشاورات بين وفدي مصر وقبرص برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره القبرصي، وذلك لتناول مجمل ملفات العلاقات الثنائية، وسبل المضي قدماً نحو تعميق التعاون بين البلدين، علاوة على مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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