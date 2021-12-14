تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق الصعيد الحر فى المسافة من وصلة البستان بالمنيا وحتى الأوتوستراد، الأمر الذى يستلزم غلق الإتجاه القادم من المنيا باتجاه الأوتوستراد وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالى :- • غلق الإتجاه القادم من المنيا إتجاه الأوتوستراد ، وتحويل الحركة المرورية إلى الإتجاه الآخر . • منع مرور جميع أنواع المركبات القادمة من القاهرة بإتجاه المنيا من محطة تحصيل رسوم حلوان وتحويلها لإستخدام الطرق البديلة " طريق الصحراوى الشرقى القديم – طريق أسيوط الغربى". على أن تبدأ الأعمال إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 17/12/2021 ولمدة عام. ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خدمات مرورية مكثفة تزامناً مع بدء أعمال تطوير وتوسعة طريق الصعيد الحر.. وهذه للطريق البديلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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