نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار غزيرة حتى يوم الاحد القادم في المقال التالي

عمر شويل - جدة حالة الطقس في مصر اليوم، حيث حدث اليوم تقلبات مفاجأة في درجات الحرارة اليوم في معظم محافظات مصر وتسود الأمطار الغزيرة على البلاد وانخفاض ملحوظ سبعة درجات بالطقس، ومن المتوقع الأمطار تسود البلاد ابتدأ من اليوم وحتى يوم الأحد القادم، لذا يجب على المواطنين توخي الحظر وعدم تخفيف الملابس.

درجات الحرارة اليوم في مصر:

يميل الطقس اليوم في جميع المحافظات في الليل برودة شديدة على السواحل الغربية، بينما الطقس يميل للدفء في النهار على محافظات الصعيد؛ والمتوقع من هيئة الأرصاد الجوية بتساقط الأمطار بنسبة تتراوح من 40% لـ 60% في محافظة الإسكندرية وحلايب وشلاتين وأيضا على السواحل الشمالية في البلاد.

أما عن الشبورة المائية سوف تكون كثيفة في فترة الصباح الباكر على الطرق الزراعية التي تتجهة إلى محافظة القاهرة، بينما الرياح سوف تنشط على جنوب البلاد والسواحل الغربية للبلاد وجنوب سيناء أيضا.

حالة الطقس اليوم في مصر:

أما عن حالة البحر الأبيض المتوسط فقد تصل أرتفاع الأمواج بها لـ 2.5 مترا، أما عن حالة البحر الأحمر فقد تصل أرتفاع الأمواج حتى 1.5 مترا.

درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر:

درجة الحرارة في القاهرة الكبرى، درجة الحرارة: العظمي 18ْ، درجة الحرارة الصغري 10 درجات.

درجة الحرارة في محافظات الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 18ْ، درجة الحرارة الصغري 10 درجات.

درجة الحرارة في محافظة الإسكندرية: درجة الحرارة العظمي 17ْ، درجة الحرارة الصغري 12درجة.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمي 17ْ، درجة الحرارة الصغري 12درجة.

درجة الحرارة على محافظة جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 21ْ، درجة الحرارة الصغري 15درجة.

الحرارة ودرجاتها المتوقعة على محافظات شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمي 18ْ، درجة الحرارة الصغري 7 درجات.

بينما درجة الحرارة المتوقعة في محافظة جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمي 21ْ، درجة الحرارة الصغري 10 درجات.

حالة الطقس في مصر غدا:

أما عن حالة الطقس غدا فمن المتوقع التواصل في سقوط الأمطار على البلاد وانخفاض في درجات الحرارة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، فعليكم الحرص عند التنقل والسفر بين المحافظات.