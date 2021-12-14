بعد نجاحة في السينمات المصرية..عرض فيلم «ماكو» على منصة شاهد

/666049/بعد-نجاحة-في-السينمات-المصريةعرض-فيلم-ماكو-على-منصة-شاهد

تستعد منصة شاهد الإلكترونية، لعرض الفيلم الدارمي التشويقي «ماكو» خلال الفترة القليلة المقبلة، أتى ذلك بعدما بعدما أثبت نجاحه في السينمات المصرية.

دوت الخليج يرصد عرض فيلم ماكو على منصة شاهد

ويطرح «ماكو» فكرة جديدة ضمن أحداث مستوحاة من الحقيقة، ومحاولة الاقتراب من حطام العبارة التي حتى الآن لم يتم تحديد السبب الحقيقي وراء حادث غرقها، ويظهر في الإعلان دخول الأبطال في مواجهات مرعبة مع أسماك القرش، التي تطاردهم حول الحطام بل وداخله أيضا.

وتدور أحداث فيلم «ماكو» حول رحلة غوص في أعماق البحر الأحمر للوصول إلى حطام العبارة سالم إكسبريس، التي غرقت في ديسمبر 1991، وبعد الفيلم هو أول عمل درامي يقترب من قصة العبارة، التي غرقت بعد اصطدامها بالشعاب المرجانية في البحر الأحمر.

أبطال فيلم ماكو

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين ومنهم مراد يلدريم، وبسمة، ونيقولا معوض، وناهد السباعي، ومنذر رياحنة، وفريال يوسف، وعمرو وهبة، ومحمد مهران، وسارة الشامي، والعمل من تأليف أحمد حليم، ومحمد حفناوي، وإنتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، وإخراج هشام الرشيدي، وإشراف عام محمد التلباني، ومدير تسويق كريم هشام.

معاناة عمرو وهبة مع تصوير فليم ماكو

هذا وقد حكى الفنان الشاب عمرو وهبة موقف كوميدي تعرض له أثناء تصوير فيلم "ماكو" المنتظر عرضه في السينمات أول شهر سبتمبر المقبل، اذ نشر عدة صور من كواليس الفيلم وكتب معلقًا "فضلت سنه ونص اروح جيم، واشيل فى حديد عشان كان عندى مشهد فى فيلم ماكو عالبحر من غير تى شيرت".

تابع وهبة قائلًا " وفى الاخر يوم التصوير الدنيا مطرت والمخرج قالى هايله ياعمرو الفورمه بصراحه برافو عليك بس روح البس بقى عشان متبردش”.

ونشر عمرو وهبة فيديو له أثناء تصوير العمل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، قال فيه متحدثا عن صعوبة المشهد: “أنا كان مالي ومال الحاجات دي بس، أنا كنت بتاع هزار”، وأرفق وهبة تعليق على الفيديو: “عقلى الباطن طول ما احنا بنصور”.