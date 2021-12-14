/666052/سليمان-وهدان-الحكومة-تقدمت-بحل-للمشكلات-الضريبيه-ورفع-الاعباء-وجذب-الاستثمار-ولابد-ان-نشكرها

اعلن النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة الرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، موافقتة علي قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته المعروضة علي البرلمان اليوم ، مؤكدا باننا عندما تتقدم الحكومة بايجابيات هدفها حل المشكلات ورفع الاعباء وتسهيل عملية الانتاج وجذب الاستثمار فاننا لابد ان نشجعها علي ذلك.

دوت الخليج يرصد كلمة رئيس برلمانية الوفد بالجلسة العامة اليوم

مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة

وقال وهدان خلال الجلسة العامه اليوم اثناء نظر تقريــر لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعى القانونين المقدَّمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ، ان كان مستغرب دائما ان ياتي المصريين في الخارج بتبرعات باشياء للدولة المصريه ويقر القانون دفع جمارك وضرائب وهذا شي غاية في الغرابه.

وتابع وهدان ان ضريبة القيمة المضافه لابد ان لاتطال النشاط الرياضي وعضويات الانديه لان الانديه تقوم بنشاط اجتماعي لخدمة الناس ولابد من الاخذ في الاعتبار في تعديلات قانون الرياضه الجديد .

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

فلسفة القانون

إزاء ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة ٢٠١٦، من مشكلات في الواقع العملي، ونظرا لصـدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ الذي الغي عددا من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الاحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية اعداد مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة، بالإضافة الى تقرير بعض الاحكام لاخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبـط بدلا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.