وكيل مجلس النواب:تعديلات القيمة المضافة تستهدف تخفيف الأعباء على الصناعة

/666053/وكيل-مجلس-النوابتعديلات-القيمة-المضافة-تستهدف-تخفيف-الأعباء-على-الصناعة

وافق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولي هيئة الضرائب المصرية.

أحكام قانون الضريبة

وأشار أبو العينين، إلى أن التعديلات المقدمة من الحكومة هدفها الأساسي تخفيف العبء على الصناعة الوطنية، وكذلك وضع تيسيرات لصالح المناطق الاقتصادية.

وأوضح وكيل مجلس النواب، أن التعديلات تستهدف كذلك حل المشكلات التي تواجه قطاع السياحة، مشيرا إلى أن السياحة مشكلتها في الطيران.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن تخفيف الأعباء عن الطيران الطيران "أمر إيجابي" لصالح السياحة المصرية.

وأوضح النائب محمد أبو العينين، أن تعديلات قانون الضرية على القيمة المضافة يعبر عن فكر جديد، مشددا على ضرورة زيادة المميزات الخاصة بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.