طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة أيمن أشرف

أوضح أبو عبلة طبيب النادي الأهلي، أن أيمن أشرف سيبدأ مرحلة جديدة من التأهيل غدا الأربعاء بخوض تدريبات الجري حول الملعب وفقا للبرنامج التأهيلي المحدد له من الجهاز الطبي للمنتخب الوطني.

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وتابع:” أيمن أشرف حالته تحسنت، ومن ثم سيبدأ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من إصابة الركبة.

يذكر أن منتخب مصر صعد لهذا الدوري بعد الفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقال هدف واحد، بينما حقق منتخب تونس الفوز على عمان بهدفين مقابل هدف واحد.

غاب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر عن التدريبات الجماعية للفريق اليوم، استعداداً لمواجهة تونس المرتقبة في نصف نهائي كأس العرب قطر 2021.

وأكتفى الشناوي بالجري الخفيف حول الملعب، بناء على طلب الجهاز الفني والطبي خوفاً من تفخم إصابته التي يعاني منها، بعدما أصيب خلال لقاء الأردن الاخير بدور الثمانية.

ويعاني الشناوي من شد في الخلفية ولكن الأشاعات أثبتت أنه من الدرجة الأولى ويستطيع لحاق لقاء تونس المرتقب، يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

وأدى المنتخب الوطني تدريبا مسائيًا على ملعب التدريب المخصص له في العاصمة القطرية الدوحة استعدادا للقاء المنتخب التونسي يوم الأربعاء المقبل في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب.

وأقيم المران على مرحلتين تضمنت الأولى تدريبات داخل قاعة "الچيم" الملحقة بملعب التدريب، وتضمنت المرحلة الثانية من المران تدريبات جماعية داخل الملعب.

ويدخل المنتخب الوطني مباراة نصف نهائي بطولة كأس العرب، أمام المنتخب التونسي، بعد الفوز في ربع نهائي البطولة على الشقيق الأردني بنتيجة 3/1.

وتقدم المنتخب التونسي بطلب للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، بتخصيص 50% من المساحة الإستيعابية من مدرجات ستاد ملعب اللقاء "974"، لحضور جمهور نسور قرطاجة.

محمد الشناوي

أعلن مسئولوا منتخب مصر عن جاهزية محمد الشناوي لحماية عرين الفراعنة، خلال المواجهة المرتقبة أمام تونس ضمن مباريات الدور نصف النهائي من كأس العرب قطر 2021.

وكان أصيب الشناوي خلال اللقاء الماضي أمام الأردن بشد في الخلفية، قبل أن يجري بعض الاشاعات للأطمئنان على حالته، ليكون جاهز في الأخير بشكل رسمي لمواجهة تونس ولن تعيقه الإصابة