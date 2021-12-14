/666059/بسبب-اختلال-عجلة-القيادة-إصابة 8-اشخاص-في--حادث-تصادم-بمدينة-السلام

شهدت مدينة السلام ، اليوم الثلاثاء، إصابة 8 اشخاص، نتيجة حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل، وعلى الفور انتقلت سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 8 اشخاص نتيجة حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل

تفاصيل الحادث

وترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت غرف عمليات النجدة، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم دائرة القسم بين ميكروباص وسيارة نقل بمدينة السلام، دائرة القسم، تم الانتقال لمكان الحادث واخطار المرور لرفع الحطام، وعلى الفور تم إبلاغ الإسعاف لنقل المصابين إلي مستشفى العام.

حادث تصادم

وأتضح إصابة 8 اشخاص نتيجة حادث تصادم نقل وميكروباص، ثم نقلتهم سيارة إسعاف الي المستشفى، وعلى الفور تم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر شهد طريق "كلابشة - نصر النوبة " بمحافظة أسوان، إصابة 16 شخصا، في انقلاب سيارة أجرة، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى نصر النوبة، لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق، إشارة من عمرو أحمد مشرف إسعاف المحافظة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة "كبوت" على طريق "كلابشة - نصر النوبة " بمحافظة أسوان، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

الرعاية الصحية للمصابين:-

وبالمعاينة والفحص أتضح أن الحادث أسفر عن إصابة 16 شخصا، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى نصر النوبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.