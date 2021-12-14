/666060/فى-اللقاء-الجماهيري--محافظ-سوهاج-يبحث-95-شكوى-من-مختلف-المراكز

حضر اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللقاء الجماهيري ليوم الثلاثاء، وناقش 95 مواطن من مختلف مراكز المحافظة؛ لبحث مطالبهم وحل شكواهمويرصد دوت الخليج التفاصيل.

كان ذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل اسبوع بديوان عام المحافظة، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لحل مشاكل المواطنين من أهالي وأبناء المحافظة، وتلبية احتياجاتهم الضرورية.

محافظ سوهاج يبحث مشاكل المواطنين

وانصت واستمع محافظ سوهاج إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، والأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة .

يذكر أن محافظ سوهاج استجابت للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم، فيما أحال بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت .

مصرع رب اسرة واصابة طفلية فى حادث سير بسوهاج

أدى انقلاب سيارة ملاكي ماركة شيفرولية بناحية مركز جهينة شمال غرب سوهاج الى مصرع قائدها وإصابة ابنائه، وتم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى جهينة المركزي.

انتقل على الفور رئيس مباحث مركز جهينة والفريق المعاون له وتبين انقلاب سيارة ملاكي ماركة شيفرولية ولا تحمل لوحات معدنية على جانب الطريق نتيجة اختلال اطار السيارة بيد قائدها، ووفاة قائدها المدعو "م ع ا"31 عام، سائق، وإصابة طفلية كل من "ي م"4 اعوام، و"أ م"6 أعوام، بسحجات وجروح متفرقةـ وجميعهم يقطن بدائرة مركز جهينة، وتم نقل المصابين والجثة الى مستشفى جهينة المركزي.

نفي المدعو ص"45عام، سائق شقيق المتوفى وعم المصابين الشبهة الجنائية واقر ما سبق، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة التي أمرت بدفن وتسليم الجثة لأهلية المتوفي ورفع اثار الحادث.

حقيقة فيديو الشخص المكبل بسلسلة في سوهاج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسوهاج مقطع فيديو يظهر فيه شخص مكبل من قدمة بسلسلة حديدية، مما اثار ضيق وضجر لمتابعي وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيس بوك في محافظة سوهاج.

وتمكن رجال الشرطة بمديرية أمن سوهاج من فك طلاسم القضية، وتبين أن الشخص من احدى قري مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، ويعانى من مرض نفسي وان من قام بتكبيل زوج عمته.