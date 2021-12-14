/666061/وزير-المالية-أمام-البرلمان-أنا-جاى-هنا-أخفف-على-الناس

نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن تكون تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة جاءت لإضافة أعباء على المواطن قائلا:« لسنا قادمين لإضافة أعباء ، إنما لتحفيز اقتصاد يعانى أنا جاى هنا أخفف على الناس»، مؤكدا أنها تخفيض على صناعات هامة للدولة متابعا«لو حسبنا الرقم الذى ستفقده الخزانة العامة نتيجة تلك الإعفاءات سنجهده كبيرا جدا و لكن الصناعات أهم لأننا نريدها أن ننافس».

دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشات قانون الضريبة على القيمة المضافة بالجلسة العامة بحضور وزير المالية

قانون الضريبة على القيمة المضافة

ودافع عن دخول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار الإعفاءات وقال إن "هدفها الرئيسي أن تقام بها صناعات تنجح ويتم تصديرها، الناس بتقول عايزني أنتج علشان أصدر وإنت فارض علية ضرائب في المنطقة دي طب أروح المناطق الحرة، قلنا عايزين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقوم فيها صناعات للتصدير أعطي لها نفس امتيازات المناطق الحرة وليس ميزة خاصة». وأضاف معيط "نحن مع جلب موارد إضافية للدولة دون إثقال كاهل المواطن نحن نحصل على ضريبة من أعلاف الدواجن والثروة الحيوانية أعفيها اليوم لأنها صناعة حريصون عليها". النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب قال "إن ضريبة القيمة المضافة معروف أنها ضريبة عمياء لا توجه لفئة ولا أصحاب أعمال يجنو أرباح، هذه ضريبة على الاستهلاك ويجب قبل فرض ضريبة على سلع جديدة يكون في ذهننا آثار سلبية للأحداث التي تتم على مستوى العالم، وموجة التضخم"، مضيفًا "هذا أثره مباشر على ارتفاع الأسعار يجب ونحن نفرض ضرائب جديدة على بعض السلع يكون في ذهننا هذا الأمر".

وتابع الشرقاوي "أنا مع إعفاء بعض السلع لكن ضد إضافة ضريبة قيمة مضافة على سلع جديدة، أرفض القانون من حيث المبدأ".

من جهته، قال النائب ضياء الدين داود "كان الناس في انتظار طللبات إحاطة لوزير التعليم لنخفف الأعباء الناتجة عن سياسات تعليمية، نفاجئهم بأعباء مالية جديدة".وأضاف "الفصل التشريعي الأول صدر قانون ضريبة القيمة المضافة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي، قلنا للناس ومنيناهم بأن فترة الحصاد قد وصلت ولكن مع موجة تضخمية خارجية، فالسهل فرض أعباء جديدة ولما أعمل إعفاءات اعملها للأكثر قدرة" ورفض داود مشروع القانون واختتم "الناس محتاجة إننا نطبطب عليها".

ورفض النائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة وتسائل عن تأثير الإعفاءات على أرض الواقع، مضيفًا "رفضنا الأصل في هذا القانون منذ خمس سنوات واليوم نرفض الفرع أيضًا". وقال النائب مصطفي بكري ان القانون يوسع قاعدة الاعفاء و يدعم الصناعة الوطنية ولا بفرض أعباء جديدة على المواطنين