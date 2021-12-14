الأهلي يجري مسحة طبية غدًا استعدادًا لمباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي

/666062/الأهلي-يجري-مسحة-طبية-غدا-استعدادا-لمباراة-الرجاء-المغربي-في-كأس-السوبر-الإفريقي

يجري فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية غدا الأربعاء قبل خوض مباراة سموحة الودية وذلك استعدادا للسوبر الإفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويجري اللاعبون والجهاز الفني والإداري مسحة طبية استعدادا للسفر إلى قطر والمحدد له الجمعة المقبل استعدادا لمباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي.

موعد سفر الأهلي

وحدد النادي الأهلي يوم 15 من الشهر الحالي، عن سفر بعثة الفريق إلى قطر لمواجهة الرجاء المغربي بمباراة السوبر الأفريقي.

الرجاء

وتحدث عبد الاله الابراهيمي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء وقال: "طالبنا بتأجيل مباراة السوبر الأفريقي لموعد أخر، وذلك لغلق الطياران من وإلى المغرب، وأيضاً بسبب تواجد لاعبي الفريق مع المنتخب المغربي في كأس العرب".

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وأكمل: " في حالة صعود المنتخب المغربي للنهائي سيكون من الصعب لعب المباراة أمام الأهلي بسبب ضيق الوقت الذي سنعاني منه".

أعلنت رابطة الأندية الأندية المحترفة، عن الموعد الجديد لمبارتي الأهلي أمام فيونشر وبيراميدز بالاسبوع السابع والثامن من الدوري المصري الممتاز.

وستكون مباراة فيوتشر أمام الأهلي، يوم السبت 26 ديسمبر، في الثامنة مساءً على ملعب السلام، بينما الأهلي ضد بيراميدز، ستلعب يوم الخميس 30 ديسمبر، على نفس الملعب في الثامنة مساءاً ايضاً.

سبب التأجيل

وجاء ذلك التأجيل بسبب مباراة السوبر الأفريقي للنادي الأهلي أمام الرجاء المغربي والتي ستقام يوم 22 ديسمبر.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي مع فيوتشر يوم 21 ومع بيراميدز يوم 25، قبل أن يتم تعديل الموعد من جانب رابطة الأندية.