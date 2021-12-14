ابنة أحمد راتب تحي ذكرى وفاة والدها..وتصفها بـ «الفاجعة السوداء»

/666063/ابنة-أحمد-راتب-تحي-ذكرى-وفاة-والدهاوتصفها-بـ-الفاجعة-السوداء

حرصت لمياء راتب، ابنة الفنان أحمد راتب على إحياء الذكرى الخامسة لوفاة والدها، معربة عن اشتياقها له، واصفة مشهد وفاة والدها بالفاجعة.

دوت الخليج يرصد رسالة ابنة أحمد راتب لوالدها في ذكرى ميلاده

وكتبت لمياء، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “قشعريرة باردة ترجف قلبي، حين أتذكر ذلك اليوم، تلك اللحظة السوداء، فاجعة أني فقدتك للأبد.. وتلك القبلة الأخيرة على جبينك”.

وتابعت: “اليوم أكمل أبي عامه الخامس في النعيم، وأكملت أنا عامي الخامس في ألمٍ لم أعهده من قبل، اهنأ يا حبيبي في جنة النعيم، وإلى اللقاء على الضفة الأخرى”.

وفاة أحمد راتب

رحل الفنان أحمد راتب عن عالمنا، عام 2016 إثر إصابته بأزمة قلبية نتيجة خطأ طبي تعرض له قبل وفاته بعدة أشهر.

وبحسب ما يحكي المقربون من الفنان الراحل فإنه أصيب ببعض الآلام في الصدر وبعد الكشف الطبي تبين إصابته بمياه على الرئة كان ذلك في أثناء عرض مسرحيته "بلد السلطان" .

السيرة الفنية لأحمد راتب

شارك في العديد من المسلسلات التليفزيونية وكان أشهرها مسلسل المال والبنون ، إلى جانب مشاركته في أكثر من 20 مسرحية أشهرها مسرحية سك على بناتك امام الفنان القدير فؤاد المهندس ، نال جائزة مهرجان الإذاعة والتليفزيون عن مسلسل أم كلثوم ، وشارك في معظم أعمال الفنان عادل إمام ، واستطاع أن يؤدي أدوار مختلف وجيدة.

مأسي أحمد راتب في مجال الفن

وكانت كشفت لمياء ابنة الفنان الراحل أحمد راتب في وقت سابق، عن الصعوبات التي واجهها والدها وأثرت عليه بسبب مهنته كممثل، مؤكده أن مجال الفن والعمل ليس لهوًا أو للشهرة فقط كما يعتقد البعض.

وكتبت لمياء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "تصدق يا بابا ان لحد دلوقتي في ناس فاكرة ان شغلك كان سهل، انه كان هزار و لعب و شهرة بس.. ميعرفوش إننا كان ممكن نقعد يومين منشوفكش من غير ما تكون مسافر لأنك كنت بتصور ١٨ ساعة متواصلة، ميعرفوش انك كنت بتقف على المسرح و درجة حرارتك ٤٠".