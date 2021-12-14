نشرة أخبار التنسيقية..أحدث الخدمات الإخبارية من «موقع دوت الخليج»

/665923/نشرة-أخبار-التنسيقيةأحدث-الخدمات-الإخبارية-من-موقع-تحيا-مصر

يسعى موقع دوت الخليج إلى تقديم خدمات إخبارية تنال رضا القارئ بشكل مستمر، وتطوير شكل ومضمون القوالب الخبرية والتقريرية، والتنويع بين المواد المقروءة والمرئية، الأمر الذي ينوي مجلس تحرير الموقع برئاسة الكاتب الصحفي عمرو الديب، تطويره ليشمل تقديم نشرة لأخبار نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باعتبراهم أحد أهم مكونات العمل البرلماني والسياسي والحزبي في البلاد.

ويحافظ دوت الخليج على إحداث حالة توازن ملحوظة، بين الوجبات الإخبارية المتنوعة التي تهدف لإطلاع القارئ على كل ماهو جديد في أقسام الاقتصاد والبنوك والرياضة والفن والثقافة والحوادث والأخبار العربية والعالمية، وفي هذا الإطار نستهدف تسليط الضوء على الجهود البرلمانية المستحقة للقوى الوطنية التي تلعب أدوارا فارقة على المسرح السياسي والبرلماني خلال الفترة الحالية، حيث يعد الموقع قراءه بنشرة إخبارية شاملة عن جهود وأنشطة وتحركات نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

دور مهني

أظهر القائمون على موقع دوت الخليج حرصا شديدا خلال الفترة الماضية على إعداد وتطوير مجموعة من التقارير الإخبارية والنشرات الشاملة التي تناول خلالها جهود عديد من القوى والكيانات الحزبية الوطنية، وتقديم ملخصات مدققة عما يجري تحت قبة مجلس النواب وداخل أروقة مجلس الشيوخ، ونشاط النواب المميزين، وهي الخدمة الإخبارية التي يعتزم الموقع الارتقاء بها لتتناول أخبار فرسان وكوادر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويضع مجلس تحرير دوت الخليج نصب أعينه مجموعة من الثوابت المهنية والمعايير التي تحكم تسليط الضوء على الأنشطة والأخبار والتقارير المجردة التي يقوم بها كيان بحجم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهو مايعززه امتلاك الموقع المقومات الكاملة والاستعدادات الفنية والتقنية والخبرات التحريرية، التي تمكنت خلال الفترة الماضية، من إعداد مجموعة من المواد الخبرية المصورة والنشرات المقروءة والمرئية، في هيئة نشرات وسلسلة حلقات للفيديو، وملخصات سياسية ورياضية وفنية ومنوعات، الأمر الذي لاقى حالة قبول ملحوظ واهتمام لافت من قبل جمهور قراء الموقع.

الكيان الوطني

تؤدي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أدوارا استثنائية جبارة في الارتقاء بالشأن السياسي والحزبي في البلاد، عبر جهود فائقة لأعضاءها الذين ينتشرون في أروقة المجلس للاضطلاع بالمهام التشريعية الجليلة والجهود الخدمية لصالح المواطنين وبينهما أدوارا رقابية قوية في مواجهة مسؤولي الأجهزة التنفيذية، وهو الأمر الذي يعد مادة خصبة لتقديم النشرات الإخبارية المكثفة والمحترفة بشأنها.

ويعلن الموقع أن أحدث خدماته الإخبارية ستخص خلال الفترة المقبلة سلسة نشرات دوت الخليج الخاصة بالكيان الوطني الواعد، ورصد جهود نوابه الحزبية والتنظيمية وأهم أخبار كوادره وتصريحاتهم التي تتعلق بأحوال الوطن والمواطن، مع متابعة حثيثة ودقيقة لنشاط الكتلة البرلمانية الخاصة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلسي النواب والشيوخ.

نشرة إخبارية

على المستوى الخبري والمهني، فقد اضطلع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكل مايستحق تسليط وتركيز الضوء عليه، حيث بذل نوابها جهودا فائقة من أجل تحريك وإقرار القوانين والتعديلات التي لها مردود إيجابي على مقدرات البلاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية، كما اشتبك أعضاءها مع كل مايشكل خطرا على البلاد في الملفات الخارجية والتحديات الدولية.

ولازالت التوقعات سائدة حول ما في جعبة نواب التنسيقية خلال الفترة المقبلة، من الإعداد والتجهيز لقوانين والقرارات المرتقبة التي تخص المواطنين، وعقد الجلسات الحوارية والمشاركة في الوفود النيابية، وهي أجندة الأعمال التي تستحق عن جدارة، أن يخصص لها موقع دوت الخليج "نشرة إخبارية" خاصة ومميزة.

يشار إلى أنه قد تم إطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في أبريل 2018، عقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية الحياة السياسية، ودشنت التنسيقية لتكون منصة حوارية بين الشباب من مختلف التيارات السياسية.