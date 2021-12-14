بث مباشر.. الرئيس السيسى يزور جامعة كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه من المقرر أن يلتقى الرئيس السيسى بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وأوضح المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أنه من المقرر كذلك أثناء الزيارة أن يجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمجلس الأعلى للجامعات.

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