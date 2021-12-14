يأتى ذلك فى إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخصوصا غير القادرين منهم، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية تشمل الأشعة والتحاليل وجميعها على نفقة الدولة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والانف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.
ومن جانبه، أشار الدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجى إلى أن إجراءات إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى حكومى بالمحافظة التابع لها المريض، لمناظرة حالته وإجراء الفحوصات الطبية وتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيدا لتحرير "تقرير اللجنة الثلاثية".
ولفت الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إلى أن أوراق المريض متضمنة صورة بطاقة الرقم القومى وتقرير اللجنة الثلاثية والتقرير الطبى والأبحاث الحديثة يتم إرسالها إلى قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، حيث يقوم الموظف المختص بتسجيل البيانات المدونة فى النموذج على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، ويتم استلام الطلب الكترونيا بالمركز الرئيسى بالمجالس الطبية فى القاهرة، ويتم عرضه إلكترونيا على اللجان الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، دون حاجة المريض للذهاب للمجالس الطبية تسهيلا على المرضى وذويهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: إصدار 3 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة بـ10 مليارات جنيه خلال 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.