الصحة: إصدار 3 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة بـ10 مليارات جنيه خلال 2021

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 2 مليون و914 ألف و106 قرارات علاج على نفقة الدولة، بداية من شهر يناير وحتى شهر نوفمبر من عام 2021، بإجمالى تكلفة بلغت 10 مليارات و4 ملايين جنيه.





يأتى ذلك فى إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخصوصا غير القادرين منهم، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية تشمل الأشعة والتحاليل وجميعها على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والانف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجى إلى أن إجراءات إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى حكومى بالمحافظة التابع لها المريض، لمناظرة حالته وإجراء الفحوصات الطبية وتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيدا لتحرير "تقرير اللجنة الثلاثية".

ولفت الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إلى أن أوراق المريض متضمنة صورة بطاقة الرقم القومى وتقرير اللجنة الثلاثية والتقرير الطبى والأبحاث الحديثة يتم إرسالها إلى قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، حيث يقوم الموظف المختص بتسجيل البيانات المدونة فى النموذج على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، ويتم استلام الطلب الكترونيا بالمركز الرئيسى بالمجالس الطبية فى القاهرة، ويتم عرضه إلكترونيا على اللجان الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، دون حاجة المريض للذهاب للمجالس الطبية تسهيلا على المرضى وذويهم.