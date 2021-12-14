جامعة جنوب الوادى: الكشف على 603 مواطنين فى قافلة طبية بمركز دشنا

جدة - نرمين السيد - نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادى بقنا، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور يوسف غرباوى، وإشراف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أحمد كمال نصارى، قافلة طبية متعددة التخصصات إلى قرية "أبو دياب شرق" بمركز دشنا.





وقال رئيس جامعة جنوب الوادى فى تصريح اليوم الثلاثاء، إن "نخبة من أطباء مستشفيات قنا الجامعية وقعت الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا لعدد 603 حالات مرضية بواقع 115 حالة رمد و127 عظام و59 أنف وأذن و21 نساء وتوليد و78 أطفال و119 جلدية و67 جهاز هضمى و17 نفسية وعصبية".

وأضاف أنه جرى معاينة 9 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة يعانون من بعض الصعوبات النفسية والجسدية حيث تم تقديم النصح والإرشاد لذويهم.

بدوره، قال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن مجموعة مكافحة الإدمان عقدت لقاءات تثقيفية مع مختلف المراحل العمرية للتوعية بأضرار المخدرات، مشيرا إلى أنه تم عقد ورشة عمل فنية لتنمية الحس الفنى والموسيقى لأطفال القرية، وندوة تثقيفية عن أهمية الفنون ودورها فى المجتمع وكيفية معالجة بعض المشكلات عن طريق الفن.