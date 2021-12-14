جامعة سوهاج: نسعى لأداء دورنا التوعوى فى نشر مفاهيم الرعاية الصحية الأساسية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة سوهاج، الدكتور مصطفى عبد الخالق، إن الجامعة تسعى لأداء دورها الخدمى والتوعوى فى نشر مفاهيم الرعاية الصحية الأساسية والإسعافات الأولية وتشجيع الأفراد على تعلمها بشكل صحيح.





وأوضح رئيس جامعة سوهاج خلال افتتاحه فعاليات الخيمة التمريضية التوعوية التى تنظمها كلية التمريض أمام مقر كلية التربية بالحرم الجامعى الجديد - أن التدريب على الإسعافات الأولية يقلل من حدة الإصابات الخطرة وترفع احتمالات البقاء على قيد الحياة للمصابين كما تمثل أبسط أساسيات الرعاية الصحية للمرضى لدى تعرضهم لحوادث طارئة.

وأشار إلى قيام كلية التمريض بالتعاون مع كلية التربية بتنظيم ندوة صحية توعوية لتدريب طلاب كلية التربية بالجامعة على مبادئ الإسعافات الأولية وتعريفهم بالمعلومات والتدريبات العملية فى التعامل مع مختلف الحالات المرضية، موضحا أن الندوة تضمنت مبادئ ثقافة الإسعافات الأولية والتى ترتبط ارتباطا وثيقا بالثقافة الصحية لكل أفراد المجتمع، كما شملت معلومات عن كسور الأسنان وطريقة الإسعاف.

وقالت عميد كلية التمريض بالجامعة، الدكتورة يسرية السيد، إنه تم تجهيز الخيمة بمعدات الفحص الطبى المختلفة لتدريب الطلاب وجميع منتسبى الجامعة على المبادئ الأساسية للإسعافات الأولية من أجل تعزيز قدراتهم على القيام بالتصرف المناسب عند الحاجة أو فى حالة تعرض أحد زملائهم لحادث طارئ.

ولفتت إلى أن البرنامج التدريبى للخيمة اشتمل على: "الكسور بأنواعها، لدغات العقارب والثعابين، السموم، الإنعاش القلبى الرئوى، قياس العلامات الحيوية (قياس الحرارة، قياس النبض وضغط الدم)، الحقن بأنواعه، النزيف، الإغماء، فحص الثدى الذاتى".