عاجل.. السيسى يشاهد فيلما بعنوان «الجمهورية الجديدة.. بالعلم يكتمل الإنجاز»

جدة - نرمين السيد - وتناول الفيلم التسجيلى تاريخ التعليم وجهود الدولة فى تطوير التعليم العالى، وتصريح الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة حصول المواطنين على تعليم جيد. كما تناول دعم التعليم العالى للشباب ليكونوا على قدر التحدى، ووضع الدولة ملف التعليم العالى على رأس أولوياتها، وذلك رؤية مصر 2030 لتحقيق متطلبات سوق العمل.

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