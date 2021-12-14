عاجل.. السيسى يستمع لمقطوعات فنية لكورال التربية الموسيقية بجامعة حلوان

جدة - نرمين السيد - وقدم كورال كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، بفيادة الدكتور أحمد عواد، مجموعة من الأغانى الوطنية. وتضمنت الأغانى "فيها حاجة حلوة"، و"يبقى أنت أكيد المصرى"، وغيرها من الأغانى الوطنية.

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