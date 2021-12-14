عاجل.. السيسى يستمع لفقرة إنشاد دينى خلال زيارته لجامعة كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - وحرص الشاب بعد الانتهاء من إلقاء فقرة الإنشاد الدينى على مصافحة الرئيس السيسى وتقبيله. جاء ذلك خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، لجامعة كفر الشيخ.

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