السيسى يستمع لكورال تربية حلوان: "الجامعات مليانة مواهب جميلة ورائعة"

جدة - نرمين السيد - وتابع خلال زيارته لجامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء: "بحييكم والله، وحقيقى أنتم أسعدتونا وأدتونا أمل كبير قوى، إحنا عندنا حاجة عظيمة جدا، الجامعات مليانة مواهب جميلة ورائعة، أنا بشكركم".

واستطرد: "محتاجين من كل الجامعات المواهب من كل الفنون والأنشطة وتقديمهم للناس ولأنفسهم، لنؤكد للمصريين أن لدينا خير كتير قوى فى كل حاجة، بس الفرصة، وبعدين حاجة راقية ورائعة، أتصور إننا محتاجين فى المسرح أو مدينة الثقافة والفنون ندى للجامعة يوم تيجى ونتفرج، والكلام ده مش إحنا اللى نتفرج عليه ولكن الناس كلها فى مصر، النهاردة ادتونى أمل كبير قوى شكرا".