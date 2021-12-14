عاجل- الرئيس السيسى يجرى حوارا مفتوحا مع أساتذة وطلاب جامعة كفر الشيخ (صور)

جدة - نرمين السيد - زار الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الثلاثاء، جامعة كفر الشيخ، وشارك الرئيس فى إفطار جماعى مع الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وحرص على إجراء حوار مفتوح معهم للاستماع إلى وآرائهم.





وأكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية بالتوازى مع إنشاء الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك وفق نهج يعتمد على توفير التعليم والتدريب المناسب لسوق العمل الحالى والمستقبلى، وفى إطار الأولوية القصوى للدولة للاهتمام بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم فى كل المجالات باعتبارهم الأمل والكنز الحقيقى لمصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال السنوات المقبلة. كما أكد الرئيس على الطلاب أهمية تنمية الوعى والإدراك لديهم تجاه المتغيرات والتحديات فى العصر الحالى سواء الداخلية على مستوى الدولة أو الخارجية على المستوى الإقليمى والدولى، وذلك بالتوازى مع تطوير مستواهم العلمى والأكاديمى وتنمية قدراتهم لمواكبة التطور الحالى والمستقبلى لسوق العمل.

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