الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا خلال زيارته لجامعة كفر الشيخ

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلما تسجيليا بعنوان "الجمهورية الجديدة بالعلم يكتمل الإنجاز"، جاء ذلك خلال زيارته لجامعة كفر الشيخ. كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصل قبل قليل إلى جامعة كفر الشيخ، حيث من المقرر أن يلتقى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمجلس الأعلى للجامعات.

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