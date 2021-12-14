الرئيس السيسي يشاهد استعراض كورال جامعة حلوان خلال زيارته لكفر الشيخ

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي استعراضا شمل فقرة فنية تضمنت عددا من الأغاني الوطنية والعالمية التى قام بأدائها كورال كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان بقيادة الدكتور أحمد عواد، وذلك خلال زيارة الرئيس إلى جامعة كفر الشيخ.

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