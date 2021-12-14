الرئيس السيسى يشارك في إفطار جماعي مع الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بجامعة...

قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بزيارة جامعة كفر الشيخ، حيث شارك سيادته في إفطار جماعي مع الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وحرص سيادته على إجراء حوار مفتوح معهم للاستماع إلى وآرائهم.

وقد أكد السيد الرئيس حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية بالتوازي مع إنشاء الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك وفق نهج يعتمد على توفير التعليم والتدريب المناسب لسوق العمل الحالي والمستقبلي، وفي إطار الأولوية القصوى للدولة للاهتمام بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم في كافة المجالات باعتبارهم الأمل والكنز الحقيقي لمصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال السنوات المقبلة.

كما أكد السيد الرئيس على الطلاب اهمية تنمية الوعي والادراك لديهم تجاه المتغيرات والتحديات في العصر الحالي سواء الداخلية علي مستوي الدولة أو الخارجية علي المستوي الاقليمي والدولى، وذلك بالتوازي مع تطوير مستواهم العلمى والاكاديمي وتنمية قدراتهم لمواكبة التطور الحالي والمستقبلي لسوق العمل.