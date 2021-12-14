/666070/تعديلات-الضريبة-على-القيمة-المضافة -برلمانيون-تدعم-الاستثمار-وتشجع-الصناعة-وتخفف-الأعباء-عنها

وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ علي تعديلات مشروعى قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

دوت الخليج

وفي هذا الصدد، أكد برلمانيون، أن التعديلات المقدمة من الحكومة هدفها الأساسي تخفيف العبء علي الصناعة الوطنية، فضلا عن وضع تيسرات لصالح المناطق الاقتصادية، مؤكدين أن القانون المعروض له الكثير من الإيجابيات منها إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج وكذلك السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج، ورد الضريبة التي يتحملها الشخص غير المسجل وفقا لنظام التسجيل فقط، وأيضا رد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به المنشأة.

محمد أبو العينين: تعديلات القيمة المضافة تستهدف تخفيف الأعباء على الصناعة

وفي هذا الإطار، وافق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولي هيئة الضرائب المصرية.

وأشار أبو العينين، إلى أن التعديلات المقدمة من الحكومة هدفها الأساسي تخفيف العبء على الصناعة الوطنية، وكذلك وضع تيسيرات لصالح المناطق الاقتصادية.

وأوضح وكيل مجلس النواب، أن التعديلات تستهدف كذلك حل المشكلات التي تواجه قطاع السياحة، مشيرا إلى أن السياحة مشكلتها في الطيران.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن تخفيف الأعباء عن الطيران الطيران "أمر إيجابي" لصالح السياحة المصرية.

وأوضح النائب محمد أبو العينين، أن تعديلات قانون الضرية على القيمة المضافة يعبر عن فكر جديد، مشددا على ضرورة زيادة المميزات الخاصة بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

علاء قريطم: التعديلات تمس قطاعات حيوية وتراعي البعد الاجتماعي

ومن جانبه، قال النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب، أن أي قانون يصدر فإنه يصدر في ظل ظروف معينه تتناسب معه فإذا تغيرت تلك الظروف أصبح القانون لا يتناسب معها فكان لابد من إحداث تعديل لهذا القانون حتي يتناسب مع الظروف الجديدة، معلنا موافقته على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة .

وقال قريطم خلال كلمته في الجلسة العامة، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة صدر كما نعرف في عام 2016 أي أكثر من 5 سنوات، موضحا أنه خلال هذه السنوات أسفر التطبيق العملي لمشروع القانون عن بعض المشكلات كما ظهرت في بعض المعاملات التجارية الالكترونية والتي كانت لا تخضع لهذه الضريبة فكان من الضروري اخضاع هذه التجارة لضريبة القيمة المضافة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن القانون المعروض له الكثير من الإيجابيات منها إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج وكذلك السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج، ورد الضريبة التي يتحملها الشخص غير المسجل وفقا لنظام التسجيل فقط، وأيضا رد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به المنشأة

وأوضح النائب، أن مشروع القانون يتضمن الكثير من الإعفاءات من الضريبة والتي تمس قطاعات حيوية وتراعي البعد الاجتماعي لعدد كبير من المواطنين مثل إعفاء خدمات للصرف الصحي ومحضرات وإضافات ومركزات الأعلاف ومدخلات إنتاج صناعة الأوراق والأقراص والخام المعدة لسلك العملات بالإضافة إلي إعفاءات تخص قطاع الدواء والأمصال واللقاح والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم لمراعاة تأثير هذه الأصناف علي شرائح كبيرة من المرضي وكذلك إعفاء الأدوية وإعفاء المواد الفاعلة الداخلة في إنتاج الأدوية بناء علي قرار يصدر من وزير الصحة

سليمان وهدان: الحكومة تقدمت بحل للمشكلات الضريبية

وأعلن النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة الرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، موافقتة علي قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته المعروضة علي البرلمان اليوم ، مؤكدا باننا عندما تتقدم الحكومة بإيجابيات هدفها حل المشكلات ورفع الأعباء وتسهيل عملية الإنتاج وجذب الاستثمار فإننا لابد أن نشجعها علي ذلك.

وقال وهدان خلال الجلسة العامه اليوم اثناء نظر تقريـر لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعى القانونين المقدَّمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، أن كان مستغرب دائما أن يأتي المصريين في الخارج بتبرعات بأشياء للدولة المصرية ويقر القانون دفع جمارك وضرائب وهذا شيء غاية في الغرابة.

وتابع وهدان، أن ضريبة القيمة المضافة لابد أن لاتطال النشاط الرياضي وعضويات الأنديه لأن الأندية تقوم بنشاط اجتماعي لخدمة الناس ولابد من الأخذ في الاعتبار في تعديلات قانون الرياضة الجديد

قال النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس النواب، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة فى حاجة للتعديلات فى الظل التغييرات التي تمر بها البلاد لما فيه من نطم حديثة تحقق الكفاءة واليسر والتحصيل المبسط بما يتوافق مع المعايير العالمية، فضلا عن توفير الإحصاءات الضريبية التي تمس القطاعات الحيوية كالأدوية والأمصال، والآلات والمنتجات الزراعية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحصين الاستثمار وتشيجع الصناعة.

كما أعلن النائبة هشام هلال، عضو مجلس النواب، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة على تعديلات مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة.