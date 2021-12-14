/666054/رئيس-جهاز-تنمية-مدينة-العاشر-من-رمضان-يتفقد-سير-العمل-بالمدينة-ضمن-المبادرة-الرئاسية-سكن-لكل-المصريين
تفقد رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، المهندس أحمد عمران برفقة رئيس المشروع، سير الأعمال بموقع تنفيذ 5040 وحدة سكنية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة حي الأندلس شرق المدينة.
دوت الخليج
الوحدات السكنية في مدينة العاشر
وقال المهندس أحمد عمران، أن الموقع به 2040 وحدة سكنية بمعد 68 عمارة على مساحة 75 مترا تضم غرفتين وصالة، كما يشتمل على 3000 وحدة سكنية كذلك تضم 125 عمارة على مساحة 90 متر للوحدة وتضم 3 غرف وصالة.
وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، على ضرورة الالتزام بخطط التنفيذ وتسليم الوحدات لمستحقيها في الوقت المحدد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الشركات المتأخرة.
وحرص رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، على الاطمئنان على كل العاملين في المواقع المختلفة وعلى سير العمل والالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ومراعاة تطبيق أفضل معايير الجودة فى التنفيذ، مشيراً إلى ذلك يأتي فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بالمشروعات القومية بالمدن الجديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان يتفقد سير العمل بالمدينة ضمن المبادرة الرئاسية.. سكن لكل المصريين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.