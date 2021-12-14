/666054/رئيس-جهاز-تنمية-مدينة-العاشر-من-رمضان-يتفقد-سير-العمل-بالمدينة-ضمن-المبادرة-الرئاسية-سكن-لكل-المصريين

تفقد رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، المهندس أحمد عمران برفقة رئيس المشروع، سير الأعمال بموقع تنفيذ 5040 وحدة سكنية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة حي الأندلس شرق المدينة.

دوت الخليج

الوحدات السكنية في مدينة العاشر

وقال المهندس أحمد عمران، أن الموقع به 2040 وحدة سكنية بمعد 68 عمارة على مساحة 75 مترا تضم غرفتين وصالة، كما يشتمل على 3000 وحدة سكنية كذلك تضم 125 عمارة على مساحة 90 متر للوحدة وتضم 3 غرف وصالة.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، على ضرورة الالتزام بخطط التنفيذ وتسليم الوحدات لمستحقيها في الوقت المحدد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الشركات المتأخرة.

وحرص رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، على الاطمئنان على كل العاملين في المواقع المختلفة وعلى سير العمل والالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ومراعاة تطبيق أفضل معايير الجودة فى التنفيذ، مشيراً إلى ذلك يأتي فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بالمشروعات القومية بالمدن الجديدة.